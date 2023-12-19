Все укрытия занесут в "Дію" и создадут интерактивную карту с данными

Кабинет министров Украины уточнит нормы об обустройстве сооружений гражданской защиты. Все данные об укрытиях будут доступны в "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Вся информация о наличии укрытий будет доступна через "Дію" в виде интерактивной карты. Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, направить жалобу или подать свое предложение", - сказал он.

По его словам, аналогичная система уже работает по пунктам несокрушимости. Сейчас их развернули более 12,5 тыс., еще почти 760 заработают по необходимости. Это на 10% больше, чем первоначально было запланировано.

Как сообщил глава правительства, сегодня правительство примет постановление, уточняющее требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты.

"Это нормы пешеходной доступности, четкий учет укрытий государством, общинами и предприятиями, аккумулирование данных в Информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и интегрирована с другими государственными реестрами", - сказал премьер.

Шмігаль отметил, что, прежде всего, надежные укрытия должны быть во всех школах и детсадах. Правительство уже выделило на это 1,5 млрд грн. По данным ОВА, более 80% образовательных учреждений имеют соответствующие хранилища.

"В следующем году направим еще 2,5 млрд грн субвенции для создания безопасных условий нашим детям", - добавил Шмыгаль.

Карта "Пунктов несокрушимости" в приложении "Дія"

С конца октября в приложении "Дія" стала доступна карта "Пунктов несокрушимости". По карте можно найти дорогу в ближайший пункт и проверить наличие услуг в нем.

При поиске "Пункт несокрушимости" важно выбрать область, где находится пользователь и загрузить карту. Это обеспечит доступность информации и карты даже в условиях блекаутов, отсутствия света или интернета.