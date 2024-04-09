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Все силы ДТЭК направлены на то, чтобы не допустить негативных сценариев, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК направила все свои силы на то, чтобы не допустить негативных сценариев в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ДТЭК Максима Тимченко для Forbes.

"Атомными электростанциями и импортом мы не сможем пройти зиму. Я даже не хочу думать о таком (наиболее негативном, - ред.) сценарии. Сейчас все наши силы направлены на то, чтобы этого не допустить", - сказал он.

Тимченко рассказал, что сейчас компания ищет где купить оборудование и что можно купить впрок. Для компании ключевым приоритетом во время войны является восстановление разрушенных станций, сетей и подстанций, добыча газа и угля. Потому все инвестиции компании направлены на это.

"Но как подготовиться к сценарию без тепловых электростанций, я не представляю. Наш единственный сценарий - максимально быстрое восстановление", - подчеркнул он.

Также глава ДТЭК добавил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны и он надеется на максимальную поддержку от международных партнеров.

Напомним, в конце марта была совершена самая масштабная за последнее время атака на энергетические объекты. Больше всего пострадали Харьков, Одесса, Днепропетровщина. Под удар попала Днепровская ГЭС и ТЭС ДТЭК Рината Ахметова. Компания сообщила о потере 80% генерирующих мощностей.

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ДТЭКМаксим Тимченко