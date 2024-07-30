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Все ресурсы ДТЭК направлены на скорейшее возобновление ТЭС после обстрелов, - Салеев

Фото: все ресурсы ДТЭК направлены на скорейшее возобновление ТЭС после обстрелов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

ДТЭК Энерго направляет все имеющиеся ресурсы на восстановление обстрелянных россией теплоэлектростанций, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

По его словам, самый быстрый и эффективный способ возвращения в работу поврежденных ТЭС - это возвращать в энергосистему именно то, что можно быстро отремонтировать.

Если разрушается, то не все. Разрушаются отдельные элементы или отдельное оборудование. Восстановить всю систему, всю станцию - это годы и годы на то, чтобы построить все заново. что испытало удары - это, безусловно, требует меньше средств и времени. Поэтому и у нас основная ставка - на восстановление наших электростанций", - пояснил он.

Салеев заверил, что к началу отопительного сезона все имеющиеся в компании ресурсы направлены именно на ремонты и восстановление теплоэлектростанций. Он отметил, что за первое полугодие этого года ДТЭК Энерго направил на эти нужды почти полтора миллиарда гривен собственных средств.

Ранее в ДТЭК Рината Ахметова сообщали, что в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление поврежденных от обстрелов теплоэлектростанций около 3,9 млрд грн, что соответствует прошлогодним вложениям.

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ТЭСДТЭК