Все дороги ведут в Эр-Рияд. Зачем Саудовская Аравия решила покорить международный спорт

Осень 2018 года, Стамбул, консульство Саудовской Аравии. В дипломатическое представительство родины забрать документы прибыл аравийский диссидент Джамаль Хашогги (Хашкаджи). Покинуть консульство журналист и писатель уже не смог.

Об исчезновении диссидента заявила его невеста. Аравийские власти сначала отрицали свою причастность к инциденту, но под давлением фактов, выясненных турецкими правоохранителями, признали "неумышленное" убийство Хашогги на территории консульства. В этот момент отношения королевства с Турцией, США и другими странами Запада оказались в самой низкой точке.

Фото: Саудовская Аравия в этом году приняла саммит по возобновлению мира в Украине (Getty Images)

Спасать имидж Саудовская Аравия взялась разными методами "мягкой силы". Ведущее место в этом подходе занял спорт – футбол, автогонки, бокс, гольф и многие другие. Королевская семья своими спортивными инвестициями не изобрела велосипед. Она только воспользовалась наработками других, в том числе России и Китая.

Что такое "Видение-2030"

Еще в 2016 году принц-наследник Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объявил амбициозную программу переориентации экономики. Аравийские власти стремятся избавиться от зависимости от продажи нефти, интенсифицировать экономическую и инвестиционную деятельность, а также развить гуманитарную сферу. За этим фасадом скрылась главная задача – рост международной роли.

Спорт был в перечне отраслей для реформ с самого начала, но до него дело дошло только в последние два-три года. Но, похоже, вместо заявленных целей вроде увеличения количества регулярно занимающихся спортом граждан воцарились другие. Одна из них – превращение Саудовской Аравии в "спортивную Мекку" для всей планеты.

Роль Суверенного фонда Саудовской Аравии

В начале 70-х правящая династия создала Суверенный фонд для финансирования проектов, имеющих стратегическое значение для национальной экономики. Теперь же он превратился в локомотив спортивной экспансии аравийцев. Именно государственному инвестфонду принадлежат английский "Ньюкасл" и ведущие команды местной профессиональной лиги.

Фото: Аравийский флаг стал привычным явлением на "Сент-Джеймс Парк" (skysports.com)

Конечно, саудиты быстро сделали бы коллектив с севера Англии новым грандом Европы по эмиратским ("Манчестер Сити"), катарским (ПСЖ) либо российским ("Челси") лекалам. Да вот беда. Просто зайти в европейский футбол с мешками нефтедолларов сейчас невозможно. Строгие правила английской Премьер-лиги и УЕФА (пресловутый финансовый fair-play) сделали невозможным трансферную кампанию "сорок" на миллиарды.

Но хитрые аравийцы нашли альтернативный путь. Суверенный фонд приобрел пакеты акций четырех клубов Профессиональной лиги – "Аль-Иттихада", "Аль-Насра", "Аль-Хиляля" и "Аль-Ахли". Теперь аравийские функционеры переманивают футбольных звезд к себе. Каждый из упомянутых клубов получил селебритис для развития фан-базы – Бензема, Роналду, Неймара, Мареза и многих других.

Уникальность футбольной лиги

На первый взгляд, аравийская Про-лига пошла по пути российской Премьер-лиги и китайской Суперлиги времен их расцвета. Мол, те по доброй воле политических режимов одно время тоже активно засыпали трансферный рынок деньгами. А отличие аравийского проекта – только в суммах отступных.

Фото: Экс-наставник "Шахтера" Луиш Каштру и 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду завоевали первый трофей (facebook.com/alnassrfc)

Саудиты действительно тратят больше. Десятка самых дорогих трансферов Профессиональной лиги потянула более чем на полумиллиарда евро. Российские клубы "вписались" в 300 с хвостиком миллионов, а китайские – в 400+ млн. Однако, звездные новички РФПЛ и Суперлиги никогда не сравнятся с упомянутым трио Роналду, Бензема и Неймара. А вот об Оскаре, Халке или Витселе слышали те, кто с футболом "на ты".

Колеса, перчатки и лунки

На сезон-2021 в календаре Формулы-1 появился новый этап – Гран-при Саудовской Аравии. За приезд Королевских автогонок в Джедду аравийцы платят ориентировочно 55 млн долларов ежегодно. И их амбиции в F1 достигают гораздо большего. И доли в командах либо спонсорство "Астон Мартина" – не предел.

В межсезонье этого года Саудовская Аравия вышла на владельцев Формулы-1 из Liberty Media с предложением продать чемпионат мира. Потенциальное соглашение могло принести американской компании ориентировочно 20 миллиардов "зеленых". Но от предложения продать "Королеву автоспорта" медиаимперия отказалась, хотя приобрела ее в четыре раза дешевле.

Фото: Городская трасса в Джедде приняла уже три гран-при Формулы-1 (redbullcontentpool.com)

В последние годы аравийцы нацелились отобрать у США пальму первенства по организации звездных боксерских вечеров. Именно деньги саудитов удовлетворили финансовые аппетиты Усика и Джошуа на бой-реванш в прошлом году. Новая идея местных функционеров – устроить мини-турнир сильнейших тяжеловесов, чтобы определить абсолютного чемпиона планеты. Компанию украинцу и британцу там должны составить еще один подданный Соединенного Королевства Фьюри и американец Уайлдер. Базовой датой был определен первый квартал 2024 года.

Кроме того, аравийцы "вошли" и в смешанные боевые искусства. Фактически несколько дней назад Суверенный фонд приобрел миноритарный пакет акций Professional Fighters League. Эта организация из США пытается навязать конкуренцию звездной UFC. Когда в какой-то сфере обосновалась подобная акула, то выбить ее может разве что младший и более богатый хищник. Приход саудитов в MMA может закончиться переходом всех именитых бойцов под омофор PFL.

Тем более, что Саудовская Аравия уже успешно покорила гольф. Именно этот Суверенный фонд в 2021 году вложился в создание новой гольф-серии – LIV Golf. Она бросила вызов культовой PGA Tour и начала обольщать ведущих спортсменов гигантскими контрактами.

Фото: Гольфисты-раскольники похоронили PGA Tour (facebook.com/LIVGolfInv)

После потери нескольких звезд организатор профессиональных туров начал судебную тяжбу с аравийцами. Процесс завершился боевой ничьей в пользу LIV Golf. Стороны договорились создать новую коммерческую организацию ради "объединения мирового гольфа". Но возглавит ее экс-руководитель "нового вожака стаи" Ясир Аль-Румайян.

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Итак, спортивная экспансия Саудовской Аравии – многоуровневый проект. Популяризировать спорт для собственных граждан, чтобы те регулярно занимались физкультурой – цель, вызывающая уважение. Но на самом деле это только вершина айсберга.

Звезды в футбольном чемпионате, проведение собственного этапа Формулы-1, грядущее участие в тендерах на роль хозяина Мундиаля сводятся к главной цели саудитов – росту влияния. Раскритикованные организациями вроде Human Rights Watch власти стремятся иметь совсем другой имидж в мире.

Фото: Криштиану Роналду на фоне баннера Welcome to Arabia (news.sky.com)

Аравийцы нашли действенное средство тушения критики – деньги. Звезды переезжают на Ближний Восток, разные команды и целые турниры принимают инвестиции от Суверенного фонда и начинают играть свою роль по правилам королевства. Спорт стал строителем нового образа Саудовской Аравии – колоритного царства посреди пустыни.

Это долгая игра. Если ты – подросток с английского Севера, интересующийся компьютерными играми, футболом и Формулой-1, то окажешься в поле влияния саудитов. Когда играешь в созданные аравийскими программистами спортивные симуляторы, неистово переживаешь за "Ньюкасл" Суверенного фонда или поддерживаешь британца Норриса из "Макларена", который саудиты спасли от банкротства, то вряд ли будешь воспринимать политический режим Аравии за средневековых потрошителей...