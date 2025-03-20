USAID перезапустят? У Трампа разработали масштабную реформу иностранной помощи, - Reuters

По данным издания, в меморандуме утверждается, что нынешняя структура внешней помощи США является слишком широкой, дорогой и не уменьшает зависимость некоторых стран от помощи США.

Взамен в документе говорится о том, что финансирование должно быть направлено на узкую стратегическую направленность.

"Этот проект предлагает переосмысленную структуру международной помощи США и набор принципов работы, которые обещают ощутимую отдачу Америке, одновременно проектируя американскую мягкую силу, укрепляя нашу национальную безопасность и противодействуя глобальным конкурентам, включая Китай", - говорится в записке.

Источник, знакомый с документом, сообщил, что внутренний меморандум будет направлен госсекретарю США Марко Рубио для ознакомления.

Хотя пока не понятно, какая часть этого предложения будет принята, оно является одним из самых детальных обзоров того, как администрация Трампа планирует реформировать USAID.

Предложение предусматривает ликвидацию почти двух десятков бюро USAID и переименование агентства в Агентство США по международной гуманитарной помощи.