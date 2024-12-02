USAID помогает группе "Нафтогаз" восстановить поврежденные в результате боевых действий трубопроводы

Профинансировало закупку Агентство США по международному развитию (USAID). Всего "Укргаздобыча" получило более 1700 позиций деталей трубопроводов.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за оказанную помощь - она очень актуальна в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. Для нас очень важно сохранить стабильность производственных процессов до конца отопительного сезона", - отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

В свою очередь, и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Сергей Лагно добавил, что с начала полномасштабного вторжения USAID передало компании 102 дизельные электростанции и 6000 тонн метанола , который является критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа.

Кроме того, агентство предоставило дополнительные средства защиты для объектов газодобычи группы от атак россиян.

Напомним,НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" последний транш оплаты за транзит газа в декабре по контракту, подписанному в 2019 году. Продлевать контракт Украина категорически не собирается, а предложенный альтернативный вариант, связанный с хранением газа в украинских ПХГ, не заинтересовал других участников процесса.