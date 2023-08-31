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US Open: Цуренко уступила нейтральной россиянке во втором круге соревнований

Фото: Леся Цуренко зачехлила ракетку в Нью-Йорке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Леся Цуренко завершила выступления на Открытом чемпионате США 2023 года, уступив российской теннисистке Екатерине Александровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, 2-й раунд, женщины

Александрова – Цуренко – 2:0 (6:1, 6:3)

 

 

Россиянка взялась за дело с третьего гейма. При счете 1:1 она оформила первый брейк и получила стратегическое преимущество. Впоследствии Александрова повторила этот трюк еще дважды и с первой попытки реализовала сет-пойнт.

Цуренко попыталась взять реванш во второй партии. Она рьяно начала, набрав стартовый пункт на подаче соперницы. Впрочем, российская теннисистка сразу ответила обратным брейком. После еще одного обмена пунктами на "чужих" подачах Александрова оформила еще один и повела 4:2.

При таком развитии событий нейтральной спортсменке оставалось не ошибаться на собственных подачах. С этой задачей россиянка справилась. Цуренко в свою очередь сумела лишь избежать разгромного поражения (3:6).

После противостояния украинская теннисистка традиционно отказалась от рукопожатия с оппоненткой из РФ. В следующем раунде Александрова встретится с победительницей противостояния Тревизан – Вондроушова. Они сыграют свой матч 31 августа поздно вечером.

К слову, ранее Калинина проиграла Соррибес-Тормо из Испании в 1/64 финала US Open.

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