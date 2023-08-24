RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

US Open провел матч в поддержку Украины: сколько средств собрали звезды

Фото: Элина Свитолина стала вдохновительницей мероприятия (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису устроили благотворительный поединок для поддержки украинцев в противостоянии военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

Мероприятие прошло на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке. Цель благотворительного поединка – пополнение фонда помощи Украине в кризисных ситуациях.

Организаторы пригласили на матч звезды первой величины. В частности, компанию первой ракетке Украины Элине Свитолиной составил сильнейший теннисист планеты Карлос Алькарас. К ним присоединились Гаэль Монфис, Фрэнсис Тиафо, Джессика Пегула, Дженнифер Брэди и другие.

Были и другие селебритис – звезда НБА Джимм Батлер и певец Себастьян Ятра. Импровизированный финал сыграли в парах. Свитолина в дуэте с мужем Монфисом противостояли американцам Тиафо и Брэди. В общей сложности организаторы собрали 320 тысяч долларов.

Ранее US Open объявил обладательниц wild-card на розыгрыш этого года. В список счастливиц попали сразу две бывшие первые ракетки мира – Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Сотрудничество с австралийской и французской ассоциациями также позволило получить приглашения Хантер и Ферро.

 

 

К слову, ранее Ястремская пробилась во второй раунд квалификации US Open-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина Свитолина