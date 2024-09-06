US Open-2024: Пегула с камбэком и Соболенко на классе пробились в финал турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

US Open, 1/2 финала, женщины

Наварро – Соболенко – 0:2 (3:6, 6:7)

Пегула - Мухова - 2:1 (1:6, 6:4, 6:2)

Соболенко сорвала американский финал, разобравшись с Эммой Наварро. Старт оказался непростым для белоруски. Она повела 2:0 с брейком, но американская теннисистка быстро восстановила паритет. Впрочем, в шестом гейме вторая ракетка мира во второй раз взяла подачу Наварро и впоследствии повела по сетам.

Вторая партия была еще более напряженной. На брейк Соболенко в пятом гейме хозяйка кортов ответила в десятом. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Наварро начала с двух набранных пунктов, но дальше белорусская теннисистка выиграла 7 розыгрышей подряд и завершила и сет, и матч.

Три партии на корте провела Пегула. Каролина Мухова шокировала американку разгромом в первом сете, позволив набрать только очко. Во второй же чешская теннисистка с брейком было повела 2:0 в дебюте.

Однако Пегула отыскала внутренние резервы для камбэка. Она взяла четыре гейма подряд и полностью перевернула сценарий партии. Мухова попыталась восстановить преимущество с еще одним брейком и нацелилась на тай-брейк. Однако в десятом гейме американка взяла ее подачу и сравняла по сетам.

В третьей партии борьбы не получилось. Вдохновленная собственным подвигом Пегула улетела вперед (3:0). Затем – на время сосредоточилась на собственных подачах, но закрыла поединок еще одним брейком в восьмом гейме.

Соболенко и Пегула в восьмой раз встретятся на профессиональном уровне. Пока существенное преимущество на стороне белоруски (5:2). В частности, она одолела оппонентку в рамках подготовки к US Open – в финале августовского турнира в Цинциннати.