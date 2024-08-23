US Open-2024: Костюк и еще шесть украинок получили первых соперниц на турнире

Первая ракетка Украины в 1/64 финала мэйджора встретится с хозяйкой кортов – Маккартни Кесслер. До сих пор их турнирные пути ни разу не пересекались.

Элина Свитолина в первом раунде будет противостоять аргентинке Марии Лурдес Карле. Они тоже встретятся впервые. Даяна Ястремская в том же статусе выйдет в корт против немки Юле Нимайер. Зато Ангелина Калинина во второй раз в карьере встретится с француженкой Осеан Доден. В 2021 году украинка выиграла финал турнира ITF в Нанте.

Сверхопытная Леся Цуренко будет противостоять американской теннисистке Пейтон Стернс. Тем временем Екатерине Байндль жребий подготовил премьерную встречу с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Самая тяжелая оппонентка досталась победительнице квалификации Юлии Стародубцевой – Виктория Азаренко из Беларуси.

Все поединки запланированы на понедельник, 26 августа. Впрочем, впоследствии организаторы определят ориентировочное время начала каждой встречи. Часть матчей с участием украинок могут состояться позже – во вторник или среду.

Матчи 1/64 финала US Open-2024 с участием украинок:

Азаренко - Стародубцева, 26 августа, не ранее 18:00

Доден – Калинина, 26 августа, не ранее 18:00

Кесслер – Костюк, 26 августа, не ранее 18:00

Коччаретто - Байндль, 26 августа, не ранее 18:00

Нимайер – Ястремская, 26 августа, не ранее 18:00

Свитолина – Карле, 26 августа, не ранее 18:00

Стернс – Цуренко, 26 августа, не ранее 18:00

Ранее Открытый чемпионат США анонсировал рекордный призовой фонд соревнований.Семерка украинок уже заработала по 100 тысяч долларов. Победительница турнира обогатится на 3,6 млн "зеленых".