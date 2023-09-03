US Open-2023: Свитолина уступила третьей ракетке мира в 1/16 финала соревнований

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата США хозяйке кортов Джессике Пегуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
US Open, 3-й раунд, женщины
Свитолина – Пегула – 1:2 (4:6, 6:4, 2:6)
В первой партии ключевым стал пятый гейм. И до, и после него украинка и ее американская соперница уверенно набирали очки на собственных подачах. А вот при счете 2:2 Пегула смогла с третьей попытки реализовать брейк-пойнт. Этого было достаточно для победы в сете.
Свитолина реваншировалась в следующем. В этот раз оппонентки играли на равных до последнего. Интрига держалась до десятого гейма. Украинская теннисистка как раз взяла "под ноль" собственную подачу и повела 5:4. А дальше дожала Пегулу и гарантировала себе третий сет.
Но в решающей партии борьбы не получилось. Свитолина дважды промахнулась в середине отрезка, когда позволила американке оформить брейки. Таким солидным преимуществом Пегула уже не имела права не воспользоваться. В конце концов украинка остановилась на двух набранных очках.
В следующем круге у третьей ракетки мира будет американское дерби. Ее соперницей станет Мэддисон Киз. Матч запланирован на 3 сентября.
К слову, ранее Цуренко вылетела от россиянки Александровой в 1/32 финала US Open.
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