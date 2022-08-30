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US Open-2022: Ястремська вилетіла після першого кола, Серена Вільямс здолала Ковініч

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Нью-Йорк, Вівторок 30 серпня 2022 10:08
US Open-2022: Ястремська вилетіла після першого кола, Серена Вільямс здолала Ковініч Фото: Серена Вільямс виходить на корт US Open (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорців

Американки Медісон Кіз і Серена Вільямс стартували з перемог над Даяною Ястремською і Данкою Ковініч відповідно на Відкритому чемпіонаті США 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, жінки, 1-й раунд

Кіз – Ястремська – 2:0 (7:6, 6:3)

Ковініч – Серена Вільямс – 0:2 (3:6, 3:6)

Ключовим у матчі українки став стартовий сет. Запекла боротьба на корті тривала понад годину. Вирішальним став 12-й за ліком гейм. Ястремська за рахунку 6:5 на власну користь не реалізувала 3 сет-пойнти на подачі Кіз, а потім поступилася і на тай-брейку.

Після такої кінцівки партії українська тенісистка оговтатися вже не змогла. Американка витратила на сет 34 хвилини та з двома брейками легко дотиснула Ястремську. У наступному колі Кіз зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі.

Тим часом Серена Вільямс на фінальному в кар'єрі мейджорі розпочала з непростої перемоги над суперницею з Чорногорії. Титулована американка та Ковініч ішли рівно, але під завісу першого сету Вільямс-молодша взяла два поспіль гейми "під нуль", а опісля з другої спроби реалізувала сет-пойнт.

У другій партії суперниці зосередилися на власних подачах. Проте, американка зуміла двічі оформити брейк. Зокрема, останній із них виявився "сухим", та ще й вирішальним у матчі. У наступному колі Вільямс змагатиметься з другою ракеткою світу Анетт Контавейт (Естонія).

До слова, українка Снігур вибила румунку Халеп у стартовому раунді Відкритого чемпіонату США.

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Теннис Серена Уильямс Даяна Ястремська
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