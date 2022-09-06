US Open-2022: Надаль вилетів у четвертому раунді від американця з топ-30

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, чоловіки, 4-й раунд

Тіафо – Надаль – 3:1 (6:4, 4:6, 6:4, 6:3)

У першому сеті суперники грали на рівних. Проте, Тіафо завдав несподіваного удару в середині партії – узяв гейм на подачі іспанця за рахунку 3:3. Далі опоненти ще взяли по одній своїй подачі, а в десятому геймі американець із третьої спроби реалізував сет-пойнт.

Від своїх сильних сторін тенісисти відштовхувалися і в наступній партії. Цього разу з'ясування взаємин відтягнули до того ж десятого гейму. Там Надаль із другої спроби оформив брейк та закрив і розіграш, і сет. Третя партія стала повним повторення першої. Знову Тіафо за рахунку 3:3 оформив брейк і згодом без помилок повів за сетами 2:1.

Вкрай гострою боротьба стала вже в четвертій партії. Першим кинув виклик Надаль. Іспанець потужно розпочав і повів із брейком (3:1). Американський тенісист, однак, відразу відповів зворотним брейком. Далі більше. Тіафо ще двічі взяв подачу титулованого піренейця та з другої спроби реалізував матч-пойнт (6:3).

У чвертьфіналі US Open господар змагань зустрінеться з 9-м сіяним на турнірі Андрєєм Рубльовим. Росіянин у четвертому раунді ззовні легко впорався з британцем Норрі в трьох сетах.