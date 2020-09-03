На US Open-2020 залишилася всього одна українська тенісистка

Марта Костюк залишилася єдиною представницею України на Відкритому чемпіонаті США (US Open) у 2020 році. Другий раунд змагань не змогли подолати три українки.

Про це повідомляється на сайті турніру.

Костюк пробилася до третього раунду завдяки перемозі над Анастасією Севастовою з Латвії з рахунком 6:3, 7:6 (7:5). 18-річна українка вперше виступить в третьому колі на Відкритому чемпіонаті США. Вона дебютувала на цій стадії змагань на Australian Open у 2018 році.

Наступною суперницею Марти стала експерша ракетка світу японка Наомі Осака.

На старті змагань Костюк пройшла росіянку Дар'ю Касаткину.

Турнір покинули Катерина Бондаренко, яка програла представниці Хорватії Петрі Мартич (3:6, 4:6), Катерина Козлова, яка поступилася чешці Петрі Квітовій (6:7(3), 2:6), та Даяна Ястремська, яку зупинила американка Медісон Бренгл - 6:2, 6:3.

Нагадаємо, цьогоріч рекордна кількість українських тенісисток потрапила в основну сітку турніру в одиночному розряді. Відразу сім представниць нашої країни стартували на US Open.