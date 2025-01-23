В правительстве Украины озвучили ожидания о сроках завершения активной фазы войны

"Ожидаем, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении", - сказала она.

Как отметила Свириденко, гарантии безопасности должны быть составляющей будущей договоренности, и "НАТО здесь лучшее решение".

По ее словам, санкции Запада против России должны оставаться. "Они должны усиливаться. И тогда мы должны обсудить и можем обсуждать мирное соглашение", - добавила первый вице-премьер.

Прогнозы окончания войны

Напомним, Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2025 году до 2,0%. Прогноз основан предположении, с учетом предположения, что активные боевые действия продолжатся в течение всего года.

МВФ в декабре обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предполагает рост экономики Украины 2025 году на 2,5-3,5% и ускорение роста до 5,3% в 2026 году.