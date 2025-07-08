В правительстве рассказали, как можно увеличить пенсию вдвое

Министр сообщила, что размер будущей пенсии можно посчитать сейчас с помощью пенсионного калькулятора нас сайте Пенсионного фонда. Но цифры выглядят не очень обнадеживающе.

"Но то, что мы дорабатываем как проект, когда накладываются несколько составляющих: и солидарная пенсионная система, которая должна покрывать 40% моего жизненного заработка, и накопительная пенсионная система, которая дает минимум 20, от 20 до 40. И еще если есть добровольная, то во многих случаях это 80% заработка покрывает. Это уже нормально", - сказала она.

По ее словам, такая модель позволит людям в старшем возрасте получать пенсию, которая соответствует уровню их доходов на протяжении жизни. "Это практически то, что мы зарабатывали в течение жизни. И мы понимаем, что в среднем заработки с возрастом растут. Это позволяет обеспечить лучшие гарантии", - добавила она.

Жолнович также подчеркнула важность взносов в солидарную систему. "Мы не должны забывать, что первая роль взносов - это содержание наших родителей и бабушек с дедушками. Вторая - формирование собственных пенсионных прав через страховой стаж", - сказала она.

Несмотря на полномасштабную войну, правительство продолжает индексацию пенсий. "Даже в таких сложных условиях мы индексировали пенсии в соответствии с уровнем инфляции, чтобы они не обесценивались", - отметила министр.

В то же время она признала, что система имеет существенные искажения. "Например, есть высокие спецпенсии для судей, для прокуроров, для некоторых других профессий. Люди также могут иметь одинаковый стаж, одинаковую зарплату, но в итоге получать разную пенсию, потому что они просто вышли на пенсию в разные годы", - сообщила Жолнович.

Пенсионная реформа

По ее словам, тот уровень пенсионного обеспечения, который сегодня есть для большего количества пенсионеров, является недостаточным, и "не позволяет человеку выжить".

Поэтому правительство хочет реформировать выплаты из солидарной системы.

"Мы привлекли практически все возможные международные институты финансовые, которые работают в этой системе: и Всемирный банк, и Международную организацию труда, и Международный валютный фонд, для того, чтобы точно быть уверенным, что мы гарантируем тот размер выплат, который сейчас предложим для наших пенсионеров", - сказала она.

Также готовится законопроект по внедрению накопительной системы. "Законопроект также уже абсолютно готов. Он есть в Верховной Раде, он есть в правительстве. Мы его уже вычитываем, потому что это серьезный законопроект, который также требует определенного ресурса", - сказала она.

По ее словам, он пойдет вместе проектом о солидарной пенсии. "Чтобы точно все понимали общий объем прав. То есть чтобы видели общую картинку, что куда, как направляется", - сообщила Жолнович.