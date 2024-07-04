В правительстве прогнозируют ускоренный рост цен уже в ближайшие месяцы

Как отметили в министерстве, в январе-мае 2024 года продолжился тренд по замедлению инфляционных процессов. По данным Госстата потребительская инфляция была самой низкой за последние годы – 2% с начала года. Годовая инфляция в мае составляла 3,3%, что ниже целевого диапазона Национального банка (5% ± 1 п.п.).

"Текущая "вялость" цен стала отражением изменений в структуре экономики во время войны - подавленный потребительский спрос не покрывал постепенное восстановление внутреннего предложения, в том числе за счет высокого урожая 2023 года и импорта, что и обеспечило насыщенность рынка при сохранении ограниченных возможностей экспорта" , – говорится в обзоре.

В то же время временный профицит предложения лишь частично сдерживает инфляцию, соответственно в те или иные месяцы могут преобладать по своему влиянию другие факторы продовольственного рынка (в частности, сезонность), которые и дальше определяли общий уровень ценового роста, сообщили в министерстве.

Кроме того, все сильнее ощущается давление со стороны затратных факторов, в частности из-за: вынужденной затратной адаптации бизнеса к работе в условиях ограниченного электроснабжения; удорожание логистики; повышение закупочных цен на сырье; более высокие затраты на содержание персонала, в том числе на обеспечение безопасности труда и т.п. Все это в итоге отразилось как на ускоренном росте цен на товары с более высокой добавленной стоимостью, так и подорожании услуг, прогнозируют в министерстве.

"Ожидается, что в ближайшей перспективе и дальше будет преобладать влияние факторов, имеющих инфляционный характер - внутренние цены и дальше будут зависеть как от мирового тренда, учитывая его коррекцию, так и от весомой внутренней себестоимости продукции, которая сложилась вследствие разрушения значительной части инфраструктурных объектов, потребности в дальнейшем восстановлении поврежденных энергетических объектов и перестройке производственных процессов. Кроме того, будет стимулировать рост цен неопределенность дальнейшего течения войны и вероятное углубление дефицита рабочей силы", - говорится в обзоре.