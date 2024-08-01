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В правительстве назвали причины торможения экономики Украины

Украина, Четверг 01 августа 2024 10:52
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В правительстве назвали причины торможения экономики Украины Фото: экономика Украины выросла за первое полугодие 2024 года на 4,1% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Экономика Украины в июне 2024 года функционировала в сложных условиях веерных отключений электроэнергии из-за ее дефицита. Это ослабляло экономическую активность как предприятий из-за роста расходов и повышения тарифов, так и потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг основных событий в экономике Украины (июнь 2024 года) Минэкономики.

Также значительный дефицит квалифицированных кадров, неопределенность дальнейшего течения боевых действий и условий мобилизации ухудшали ожидания предприятий всех секторов, отметили в министерстве.

По оценкам Минэкономики, в июне рост ВВП сохранялся на уровне предыдущего месяца – 1,1%. В итоге за январь-июнь 2024 г. рост оценивается на уровне 4,1% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям. Правительством одобрены основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2025-2027 годы, в рамках которого уточнено ожидание на 2024 год - рост ВВП на уровне 3,5%.

В правительстве назвали причины торможения экономики Украины

"В июне экономика Украины ощутила прямые и косвенные ценовые последствия разрушения объектов генерации электроэнергии", - отметили в министерстве.

В частности, потребительская инфляция, прежде всего, под давлением повышения тарифов на электроэнергию для населения, а также на ряд других тарифов на услуги ускорилась до 2,2% за годовые темпы - до 4,8% (с 3,3% соответственно).

По данным Минэкономики, в целом в июне и дальше усиливалось влияние факторов немонетарного характера из-за:

  • (1) увеличение тарифной составляющей - удорожание электроэнергии, некоторых услуг ЖКХ на которых нет моратория, пассажирских перевозок по железной дороге, мобильной связи и т.п.;
  • (2) усиление влияния затратности производства (косвенное влияние разрушения энергетики) из-за ограниченного электроснабжения, а также нехватку персонала и ряд других "военных помех" для бизнеса, усиление курсовой волатильности.

Напомним, большинство международных финансовых организаций и аналитических центров прогнозируют рост ВВП Украины в 2024 году на 3%. В то же время, НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2024 году с 3,0% до 3,7%.

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