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В правительстве хотят изменить порядок индексации пенсии

Украина, Понедельник 07 июля 2025 15:08
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В правительстве хотят изменить порядок индексации пенсии Фото: Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики подготовило законопроект, который вводит единый формат индексации пенсий в Украине. Привязка специальных пенсий к росту зарплат будет отменена.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время эфира с ЦЭС.

"Когда мы рассчитанную пенсию переводим на уровень инфляции - обновляем, осовремениваем - но по единым стандартам, единым правилам", - сказала она.

Министр напомнила, что для людей, которые получают пенсии по специальным законам, предусмотрена дополнительная льгота - индексация на уровень инфляции, которая действует для всех.

"Я считаю, на самом деле, совсем бессодержательная. Когда человек, который уже там 10-15 лет пенсионер, имеет право обратиться, чтобы ему полностью пересчитали пенсию и обсчитали ее от заработка человека, который сегодня работает на подобной должности", - сказала Жолнович.

По ее мнению, это нонсенс: "Потому что все равно объем задач на каждой должности меняется. Риски меняются. Берем ГСЧС. Да, даже ГСЧС 20 лет назад и теперь - это же разные вызовы. Берем кадровых военных. 20 лет назад - это максимум марширование по плацу. А сегодня - это когда люди из окопов не вылезают", - пояснила министр.

По ее словам, это невозможно совмещать. "Невозможно претендовать на заработок сегодняшнего солдата, который есть в окопе", - добавила Жолнович.

Индексация пенсий

Напомним, ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

В последнем меморандуме с МВФ говорится о том, что в Украине "будет отменена привязка специальных пенсий к росту зарплат".

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