RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В правительстве анонсировали повышение зарплат учителям

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Учителям в Украине с сентября 2024 года планируют повысить базовую ставку. Однако большинство действующих сейчас надбавок отменят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире телемарафона.

"У нас нет выхода, чтобы не трансформировать систему образования. В следующем году мы планируем запустить массовый пилот, масштабный с новой заработной платой", - сказал министр.

По его словам, сейчас есть 50 видов доплаты и "достаточно сложный процесс формирования этой тарифной сетки и начисления заработной платы", в результате которого получается достаточно маленькая зарплата.

"Учителя должны стать рок-звездами, они должны зарабатывать точно больше, чем средняя заработная плата по стране, а вообще в идеальном мире у них должна быть одна из самых больших заработных плат", - сказал он.

Федоров сообщил, что 80% зарплаты учителей будет определенный оклад, остальные - несколько видов доплат. "Но изначально эта базовая ставка будет достаточно большой", - добавил Федоров.

"Пока предварительно планируем, что с сентября следующего года как раз заработает новая заработная плата", - сказал министр.

Зарплата в Украине

Напомним, официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

По данным НБУ, ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. Повышение зарплат в частном секторе происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украиневчитель