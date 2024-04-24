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В Кабмине анонсировали следующий транш Украине от ЕС: что для этого нужно

Фото: Транш от ЕС на 1,89 млрд евро ожидается в июне 2024 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина может получить транш от Еврокомиссии на 1,89 млрд евро в июне 2024 года. Для этого необходимо окончательное одобрение программы Ukraine Facility в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отметили в пресс-службе, 24 апреля Украина получила 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Ukraine Facility.

"Переходное финансирование позволяет получить поддержку еще до окончательного запуска Ukraine Facility. В рамках программы Украина получила уже 6 млрд евро в марте и апреле этого года. Когда План для Ukraine Facility будет утвержден в ЕС, мы получим следующий платеж объемом 1,89 млрд евро предварительного финансирования в июне", - сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В дальнейшем финансирование по программе будет осуществляться ежеквартально при выполнении индикаторов плана для Ukraine Facility. По ее словам, следующий транш уже в рамках программы ожидается в сентябре 4,11 млрд евро, а в ноябре - 4 млрд евро.

Программа Ukraine Facility

Напомним, в феврале 2024 Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год и будет предусматривать три составляющие:

  • Первая составляющая – прямая поддержка государственного бюджета – 38,27 млрд евро, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов;
  • Вторая составляющая – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах – 6,97 млрд евро;
  • Третья составляющая – техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, включая полученные ранее – 4,76 млрд евро.

Финансирование в рамках первой составляющей программы будет осуществляться по выполнению квартальных индикаторов, определенных в Плане для Ukraine Facility. План определяет ключевые реформы и направления инвестиций, которые могут способствовать устойчивому экономическому росту и привлечению финансирования для усиления потенциала роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он также содержит качественную систему прозрачности, аудита и контроля, которые будут усилены в рамках предусмотренных реформ.

Европейская комиссия приняла План для Ukraine Facility 15 апреля и предложила Совету ЕС принять документ. Теперь государства-члены имеют один месяц для принятия предложенного Еврокомиссией имплементационного решения, которое откроет путь для полноценного запуска программы Ukraine Facility.

 

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