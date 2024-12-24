Кабмин изменил расчет главного показателя для субсидий и других видов социальной помощи

Теперь будет учитываться "заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора с доходов физических лиц".

До этого времени военный сбор не учитывался для расчета дохода для социальной помощи.

Напомним, в Украине с 1 декабря размер военного сбора повысили с 1,5% до 5%. Кроме того, с 1 января 2025 года военный сбор будут платить физические лица-предприниматели.

Базовый показатель

Показатель среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) является ключевым фактором для определения права на получение многих видов государственной социальной помощи в Украине. Он влияет на следующие аспекты:

Назначение помощи. Большинство видов социальной помощи (например, помощь малообеспеченным семьям, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг) предоставляется только тем домохозяйствам, чей доход ниже определенного установленного уровня. Если среднемесячный доход превышает порог, семья может потерять право на эту помощь.

Размер пособия. В некоторых случаях сумма помощи зависит от размера дохода. Например, для малообеспеченных семей размер государственной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее совокупным доходом.

Льготы. Показатель дохода учитывается при предоставлении льгот (например, бесплатное питание для детей в школах, льготный проезд или другие социальные услуги). Семьи с более высоким доходом могут не иметь права на эти льготы.

Субсидии. Среднемесячный доход влияет на расчет размера субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чем выше доход, тем большую долю расходов на услуги домохозяйство должно оплачивать самостоятельно.

Социальные выплаты отдельным категориям. Для некоторых категорий населения (например, семей с детьми, многодетных семей) уровень дохода может быть определяющим для доступа к дополнительным выплатам или помощи.

Таким образом, этот показатель является базовым для системы социальной защиты и влияет на доступ семьи к различным формам государственной поддержки.