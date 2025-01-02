Кабмин изменил порядок выплат компенсации за размещение переселенцев

Компенсация предоставляется физическим лицам - гражданам Украины, которые являются собственниками жилья и бесплатно размещают ВПЛ, кроме лиц, с которыми они связаны родственными отношениями первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные), для покрытия расходов, связанных с бесплатным размещением ВПЛ.

Сумма компенсации рассчитывается органами Пенсионного фонда Украины ежемесячно и составляет 450 гривен за каждого человека в месяц.

Порядок определяет механизм компенсации расходов, связанных с бесплатным временным размещением (пребыванием) внутренне перемещенных лиц:

которые переместились с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, и не имеют собственного жилого помещения общей площадью более 13,65 кв. метра на каждого человека из состава домохозяйства, расположенного на территории, не включенной в перечень территорий боевых действий.

в которых жилое помещение независимо от размера общей площади уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания).

Компенсация не предоставляется лицам по размещению внутренне перемещенных лиц, получающих субсидию на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения.

Начиная с 1 марта 2025 года компенсация на каждое отдельное внутренне перемещенное лицо также не назначается (не выплачивается) или ее выплата прекращается, если:

1) установлен факт родственных связей с внутренне перемещенным лицом/лицами, которые были размещены ими в жилом помещении;

2) установлен факт пребывания за границей внутренне перемещенного лица более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение компенсации;

3) Пенсионным фондом Украины получена от Нацсоцслужбы информация о непроживании более месяца лиц в жилом помещении, по адресу которого предоставляется компенсация;

4) по результатам проверки установлен факт приведения в заявлении или сообщении недостоверной информации.

Начиная с 1 марта 2025 года компенсация назначается на шесть месяцев по новым обращениям по размещению внутренне перемещенных лиц, за которых впервые будет выплачиваться компенсация. Выплата компенсации на второй шестимесячный период продолжается ПФУ автоматически после проверки соответствующего права таких внутренне перемещенных лиц на предоставление компенсации за них.

Начиная с 1 марта 2025 года при рассмотрении новых обращений за назначением компенсации компенсация также не назначается на ВПЛ, если в течение трех месяцев перед обращением установлено, что внутренне перемещенным лицом осуществлена покупка, получено бесплатно или приобретено на льготных условиях через органы социальной защиты населения/получены через благотворительные организации, в том числе за счет международной денежной помощи, комнату в доме, комнату в общежитии, квартиру (дом) (кроме жилья, расположенного на территориях, на которых ведутся боевые действия.