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Правительство утвердило начало и конец учебного года: названы даты

Фото: Правительство утвердило начало и конец учебного года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство утвердило постановление о начале и конце учебного года. Он продлится с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как пишет премьер-министр, ОВА и учредители учебных заведений должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.

В частности на построение качественных укрытий будет выделено 1,5 млрд гривен.

"Самое главное - это безопасность детей и образовательного процесса. Построение комфортных и качественных укрытий - вопрос номер один, который мы ставили перед общинами. Средства для этого были выделены. 1,5 млрд гривен. Местные власти и общины играют в этих решениях главную роль", - пишет Шмыгаль.

Напомним, РБК-Украина писала о том, как подготовить детей к первому классу.

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