Правительство утвердило начало и конец учебного года: названы даты

Как пишет премьер-министр, ОВА и учредители учебных заведений должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.

В частности на построение качественных укрытий будет выделено 1,5 млрд гривен.

"Самое главное - это безопасность детей и образовательного процесса. Построение комфортных и качественных укрытий - вопрос номер один, который мы ставили перед общинами. Средства для этого были выделены. 1,5 млрд гривен. Местные власти и общины играют в этих решениях главную роль", - пишет Шмыгаль.