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Кабмин урегулировал вопрос льготы по военному сбору

Фото: Кабмин урегулировал вопросы льгот по военному сбору для участников войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос подтверждения статуса лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ для неуплаты военного сбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным пресс-службы изменения были внесены постановлением правительства от 17 марта.

В новой редакции постановления теперь определены основания для применения льготы по налогообложению военным сбором денежного довольствия лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.

А именно: выписки (копии) из приказов командиров (начальников) о выплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного законодательством для лиц, принимающих непосредственное участие в указанных мероприятиях.

Военный сбор для финансирования Вооруженных сил Украины в размере 1,5% от доходов граждан был введен в 2014 году.

Ранее подтверждение льготы для непосредственных участников боевых действий осуществлялось на основании выписок из приказов о прибытии военных.

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