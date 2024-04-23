Правительство выделило более 8 млрд гривен на строительство фортификаций

По его словам, более 8 млрд гривен на фортификации удалось выделить благодаря перераспределению расходов государственного бюджета.

Шмыгаль уточнил, что с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили около 38 млрд гривен.

"И на этом не собираемся останавливаться. Наша задача - создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и предпочтет нашу армию на поле боя", - добавил премьер.