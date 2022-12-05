Правительство выделило деньги на жилищные субсидии

Фото: жилищные субсидии на 12,6 млрд гривен будут выплачены из-за ПФУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет Министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год. Доходы и расходы фонда возрастут на 12,6 млрд. гривен до 606,9 млрд. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 2 декабря 2022 г. №1347.

Документом выделяется из государственного бюджета 12,6 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.