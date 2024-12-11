Правительство Украины приняло постановление о российских товарах

Правительство продлило действие постановления от 30 декабря 2015 г. № 1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров происхождением из Российской Федерации" до 31 декабря 2025 года.

Постановления 2015 года

В декабре 2015 года правительство приняло два постановления по ограничению торговли с Россией. Это произошло из-за того, что Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

В частности, Постановление №1146 установило ставки ввозной пошлины на импорт товаров, страной происхождения которых является РФ.

Постановлением №1147 запрещался широкий спектр российских товаров, как промышленных, так и продовольственных.

Оба документа продлеваются каждый год в декабре. Однако решение о продлении запрета импорта товаров пока не обнародовано.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 г. любая торговля Россией запрещена.

Исключением является транзит нефти и газа. Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяла российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.