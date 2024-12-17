Правительство направило деньги ЕС на бесплатное питание детей в школах

Кабинет министров Украины направил 2,6 млрд гривен, предоставленных Европейской комиссией, на обеспечение питания детей в школах. Пока оно будет бесплатным для учеников младших классов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства .

"Это позволит предоставить бесплатное горячее питание для детей начальных классов в учреждениях среднего образования с учетом их потребностей", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, инициатива реализуется в рамках программы "Зимней поддержки" украинцев за счет средств государственного бюджета.

"В следующем году мы планируем расширить ее на всех школьников", - добавил он.

Зимняя поддержка

Напомним, программ "Зимняя поддержка" была инициирована президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает выплату по 1 тысяче гривен всем украинцам. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 года - января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбэка".

Деньги могут быть использованы 31 декабря 2025 года. Тысячу гривен можно потратить на те же цели, что и средства кэшбека. Правительство определило перечень товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства.

Кроме того, в рамках "Зимней поддержки" правительство направило средства на выплаты детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей.

Кабинет министров начинает еще одну программу для украинцев. Те, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 гривен, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке.