Кабмин одобрил привлечение 5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС

Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она является вторым этапом реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая 2022 года.

Ранее ЕС уже предоставил 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Третий этап планируемой полной макрофинансовой помощи Евросоюза на дополнительную сумму до 3 млрд евро планируется в ближайшее время. Ожидается, что это будут безвозвратные гранты, а не кредиты.

Отметим, что дефицит государственного бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов ежемесячно и покрывается помощью Запада и "печатью" денег НБУ.