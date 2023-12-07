Кабмин одобрил законопроект о цивилизованном лоббировании в Украине

Кабинет министров одобрил законопроект о добросовестном лоббировании. Он направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Как отметил Мельничук, проект закона преследует цели:

обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами,

обеспечение нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования,

установление прозрачных механизмов деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц и механизмов контроля над лоббистской деятельностью.

"Доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Адвокация не является лоббизмом и это четко зафиксировано в проекте закона", - написал он.

Проект закона

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал проект закона на своем канале в Telegram.

Согласно проекту, предполагается создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

В Реестр лицом, которое намерено зарегистрироваться в качестве субъекта лоббистской деятельности и/или субъекта адвокации, вносится четкий перечень информации.

В Реестр вносятся сведения о лоббистских контрактах, источниках финансирования, клиентах и бенефициарах осуществления лоббирования и субъекте лоббирования.

Определено, что вносимые в него сведения являются публичными. Доступ к Реестру прозрачности - открытый и бесплатный.

Рекомендации Еврокомиссии

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца 2023 года Украина примет все решения, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Что такое лоббирование

Лоббирование - это процесс влияния на принятие решений правительственными чиновниками, законодателями или другими представителями власти с целью поддержания конкретных интересов или взглядов. Оно может включать в себя различные действия, направленные на формирование или изменение законодательства, политики или регулирования.

Лоббирование может быть представлено как представителями предприятий, отраслей, общественных организаций, профсоюзов, адвокатских фирм и других групп, имеющих определенные интересы. Этот процесс может включать встречи с законодателями, написание законопроектов, обращение к общественности или медиа, финансовую поддержку кампаний политиков и т.д.

В ряде стран лоббирование регулируется законодательством во избежание коррупции и обеспечивает прозрачность во влиянии групп интересов на принятие решений. Однако эффективность этих правил и уровень влияния лоббистов могут разниться в зависимости от страны и конкретных условий.