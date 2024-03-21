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Правительство Шотландии призвали помочь с производством оружия для помощи Украине

Шотландия, Четверг 21 марта 2024 17:29
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Правительство Шотландии призвали помочь с производством оружия для помощи Украине Архивное фото: Правительство Шотландии призвали поддержать оборонный сектор страны для помощи Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Шотландии должно поддержать оборонный сектор и производство оружия в стране для помощи Украине.

Об этом заявил депутат от "Шотландской национальной партии" Стюарт Макдональд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Он призвал министров в Холируде (официальная резиденция британских монархов в Шотландии) играть более активную роль в поддержке внутреннего оборонного сектора Шотландии.

Также он считает нужным повышать квалификацию и увеличивать вклад в общие усилия Запада по поддержке Украины.

Депутат сказал, что должна быть создана схема поддержки обороны Шотландии и Украины, чтобы шотландское правительство могло работать с промышленностью, колледжами, университетами и правительством Великобритании над определением программ, которые могли бы помочь в борьбе против российского вторжения.

"Такая схема могла бы также изучить возможность создания новых партнерских возможностей для поддержки отечественного оборонного сектора за счет инвестиций в навыки, ученичество, исследования и разработки", - сказал он.

Шотландия и война РФ против Украины

В январе сообщалось, что местные власти ряда городов Шотландии не получили 10 млн фунтов стерлингов для финансирования работы отелей, в которых разместили беженцев из Украины. Это заставит украинцев искать другое жилье.

А прошлым летом королевские Военно-воздушные силы Великобритании поднимали реактивные самолеты Typhoon для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-142, зафиксированных в воздушном пространстве страны, к северу от Шетландских островов в Шотландии.

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