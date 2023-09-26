Кабмин планирует увеличить надбавки военным

Кабинет министров планирует изменить систему надбавок за стаж работы работникам Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В целом размер будет увеличен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, выплата надбавки за выслугу лет осуществляется согласно приказу Министерства обороны от 17.10.2000 № 409. Вместе с тем, статьей 13 закона "Об оплате труда" предусмотрено, что оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемые из бюджета, проводится на основе актов Кабинета министров.
Поэтому планируется приведение этого вопроса в соответствие с действующим законодательством.
Прибавка за стаж работы устанавливается в зависимости от стажа работы в следующих размерах:
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Стаж работы
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Размер ежемесячной надбавки в процентах к должностному окладу (тарифной ставке)
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более 3 лет
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10%
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более 10 лет
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20%
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более 20 лет
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30%
В стаж работы, который дает право на установление надбавки за стаж работы, засчитывается: время работы в воинских частях, учреждениях, учреждениях, организациях, государственных предприятиях Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Сейчас прибавка исчисляется в процентах к должностным окладам (ставкам) в следующих размерах:
Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.
В то же время Рада приняла закон, передающий этот вопрос в компетенцию Кабинета министров, устанавливающий надбавки в зависимости от участия в боевых действиях.