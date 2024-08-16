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Правительство поддержало запрет использования софта и доступа к сайтам подсанкционных стран

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство поддержало запрет использования программных продуктов и электронных информационных ресурсов стран, против которых введены санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, законопроектом предлагается определить новые виды секторальных санкций в законе Украины "О санкциях". Согласно решению, под запрет попадают программные продукты, если: 

  • созданы в иностранных государствах, к которым применены санкции;
  • разработчиком или субъектом авторского права которых является юридическое лицо - резидент иностранного государства, против которого применены санкции ли юридическое лицо, доля в уставном капитале которого находится в собственности государства, находящегося под санкциями; 
  • разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные юридические или физические лица, к которым применены санкции;
  • программные продукты, созданные с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, подпадающих под санкции;

Также поддержан запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете, которые принадлежат или контролируются лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Речь идет о вебсайтах, вебстраницах, электронных коммуникационных сетях и информационно-коммуникационных системах. 

Блокировка российских сайтов в Украине 

Блокировка российских интернет-сервисов в Украине стала частью стратегии безопасности, направленной на защиту от угроз, которые представляют российские платформы. Это решение было принято для борьбы с потенциальными киберугрозами, сбором личных данных и распространением пропаганды и дезинформации со стороны России. В июне 2017 года был принят указ, который запретил доступ к ряду российских сервисов, таких как социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковая система "Яндекс" и некоторые другие платформы.

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