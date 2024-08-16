Правительство поддержало запрет использования софта и доступа к сайтам подсанкционных стран

Правительство поддержало запрет использования программных продуктов и электронных информационных ресурсов стран, против которых введены санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По словам Мельничука, законопроектом предлагается определить новые виды секторальных санкций в законе Украины "О санкциях". Согласно решению, под запрет попадают программные продукты, если:
Также поддержан запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете, которые принадлежат или контролируются лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Речь идет о вебсайтах, вебстраницах, электронных коммуникационных сетях и информационно-коммуникационных системах.
Блокировка российских интернет-сервисов в Украине стала частью стратегии безопасности, направленной на защиту от угроз, которые представляют российские платформы. Это решение было принято для борьбы с потенциальными киберугрозами, сбором личных данных и распространением пропаганды и дезинформации со стороны России. В июне 2017 года был принят указ, который запретил доступ к ряду российских сервисов, таких как социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковая система "Яндекс" и некоторые другие платформы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.