Правительство поддержало проект закона о восстановлении государственной власти в Крыму

Согласно проекту, предлагается создать правовые условия для возобновления функционирования государственных органов и органов местного самоуправления на территории временно оккупированной территории АР Крым.

Законопроект разработан совместно с представителями Офиса Президента Украины, Представительства Президента в АР Крым, Министерством Инфраструктуры и Национальным агентством по вопросам государственной службы.

"Если парламент одобрит акт, будет создана возможность в ходе военного положения образовать Военную администрацию АРК и военные администрации населенных пунктов, определить порядок назначения к ним должностных лиц", - говорится в сообщении.

Законопроектом предусмотрено создание правовых предпосылок для восстановления и обеспечения устойчивого функционирования органов государственной власти Украины в АР Крым и Севастополе.

Принятие проекта закона создаст необходимые предпосылки для полноценной интеграции Крыма в систему публичного управления Украины после деоккупации полуострова.