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Правительство Германии решило удвоить военную помощь Украине в 2024 году

Фото: помощь Украине от Германии в 2024 году будет удвоена (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Проект федерального бюджета Германии на 2024 года содержит удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Коалиция канцлера Олафа Шольца подготовила проект бюджета в то время, когда крупнейшая экономика Европы может оказаться на грани новой рецессии.

Однако  правительство позиционирует себя как хребет европейской обороны после вторжения России в Украину в 2022 году и пообещало поддержать Киев, одновременно доведя свои военные расходы до целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Часть дополнительных расходов будет использована для пополнения собственного арсенала немецких вооруженных сил, поскольку они поставляют оружие в Украину.

Бюджетный документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, будет рассмотрен парламентом на этой неделе и принят в начале декабря.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин передал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружений.

Ранее министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.

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Помощь Украине