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Правительство Германии выдало визу российскому шпиону, - Spiegel

Фото: правительство Германии выдало визу российскому шпиону (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Федеральное правительство Германии выдало въездную визу подозреваемому в шпионаже россиянину, несмотря на отрицание Федерального ведомства по охране конституции и разведки другой европейской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что россиянин, которого спецслужбы классифицируют как шпиона, впервые подал заявку на получение визы в Москве в июле. При этом он предъявил приглашение от российского генконсульства в Лейпциге. Однако на это сразу обратили внимание спецслужбы, и его заявка была отклонена.

Однако в ходе переговоров об аккредитации сотрудников посольства Германии в РФ российская сторона снова подняла этот вопрос и попросила о новом рассмотрении. В августе мужчина подал новую заявку.

Во время второй попытки немецкий консульский отдел не заметил подозрения в шпионаже, поэтому виза была предоставлена. Согласно внутреннему расследованию, предупреждение Федеральной службы защиты конституции Германии было проигнорировано из-за ошибки. В дальнейшем ошибку учли, а визу аннулировали.

Spiegel сообщает, что такая ситуация стала возможной благодаря тому, что МИД Германии захотел аккредитовать дипломатов в Москве. При этом Германия должна аккредитовать российских дипломатов в Германии.

Отмечается, что случайная выдача визы была связана с желанием выразить благодарность российской стороне. При этом сам факт, что Германия продолжает аккредитацию российских дипломатов, некоторые государства воспринимают с подозрением.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах задержали мужчину по подозрению в продаже микрочипов России в обход санкций.

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