Правительство Нидерландов на грани краха: лидер ультраправых вывел партию из коалиции

Как заявил Вилдерс, его партия не получила поддержки для реализации жесткого плана ограничения убежища, поэтому все министры от PVV покидают правительство.

Об этом он сообщил премьеру Дику Схуфу и обнародовал заявление в соцсетях.

Нынешняя коалиция, состоящая из четырех партий, с самого начала была неустойчивой. Это первое правительство в истории страны, в которое вошли ультраправые. Его формирование длилось почти полгода, а компромиссов удавалось достигать с трудом.

Ультиматум Вилдерса - десять пунктов, в том числе запрет на въезд искателей убежища, закрытие центров размещения беженцев и использование армии для охраны границ - вызвал резкую критику.

Юристы отметили, что часть этих требований противоречит международному праву.

Призыв к голосованию

Партнеры по коалиции - VVD, BBB и NSC не поддержали план. Их лидеры выразили возмущение решением Вилдерса.

"Он сказал, что мы сталкиваемся с огромными международными вызовами, у нас война на континенте, нас может настигнуть экономический кризис", - сказала лидер VVD Дилан Ешильгез.

Пока неизвестно, сможет ли коалиция продолжить работу в формате меньшинства, или страна пойдет на досрочные выборы. Оппозиция призывает к голосованию, указывая на невозможность стабильного управления.

Франс Тиммерманс, лидер лейбористско-зеленого альянса, считает новые выборы единственным выходом: "Другого варианта нет".

Вилдерс уже имел опыт срыва правительственных соглашений. В 2012 году он вышел из коалиции Рютте из-за несогласия по бюджету. Политики отмечают: сотрудничество с Вилдерсом - это всегда риск.

Вероятная отставка премьера может произойти уже в ближайшие дни. Это происходит менее чем за месяц до саммита НАТО в Гааге, который должны принимать Нидерланды.