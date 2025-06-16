Правительство должно попросить европейцев об отсрочке от применения углеродной пошлины, - эксперт

"Ну, собственно, этот CBAM, этот механизм углеродной корректировки он предусматривает дополнительное вложение пошлиной, отдельных групп товаров, в зависимости от того, сколько углерода было эмитировано в процессе производства этих товаров", - пояснил Прокип.

Он добавил, что CBAM касается ключевых экспортных позиций Украины - металлургии, цемента, удобрений и электроэнергии. И именно в ЕС направлена наибольшая доля украинского экспорта.

"В условиях, когда Украина в войне, и украинская экономика, и без того страдает, вопрос - насколько оправдано введение в отношении Украины CBAM на фоне намерений и стремлений, и заявлений о поддержке Украины и украинской экономики во время войны", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина имеет объективные основания для смягчения или отсрочки действия CBAM. В частности, из-за структуры энергетического баланса:

"75% украинской электроэнергии - это углеродно-нейтральная электроэнергия. То есть атомные электростанции, крупные гидроэлектростанции, солнце, ветер, малые гидроэлектростанции. Эта генерация обеспечивает 75% производства электроэнергии в Украине", - напомнил Прокип.

Однако даже этот факт не может быть учтен из-за технических ограничений:

"Компенсировать эти выбросы тем, что у нас есть, например, большая доля возобновляемого энергосектора, мы не можем. Потому что, скажем так, несмотря на то, что мы имплементировали механизм гарантии происхождения электроэнергии, мы пока его не можем применить", - отметил эксперт.

Причина - Украина еще не завершила полное объединение рынков электроэнергии с ЕС (market coupling), однако ключ к решениям - в руках правительства, напомнил Прокип.

"Для решения Европейской комиссии надо, чтобы кто-то ее об этом попросил, видимо, это должно быть правительство", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас растет давление на Кабмин со стороны бизнес-ассоциаций и общественных организаций, чтобы запустить процесс обращения в Еврокомиссию.

"Представители Минприроды сообщали, что вроде бы будет для Украины эта отсрочка по CBAM, но официальных заявлений со стороны Евросоюза пока еще не было", - отмечает Прокип.