Правительство должно попросить европейцев об отсрочке от применения углеродной пошлины, - эксперт

Европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) является непропорциональным и дискриминационным для Украины, которая находится в состоянии войны. С 2026 года он предусматривает введение углеродной пошлины на продукцию с высоким уровнем выбросов CO₂.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по вопросам энергетики "Украинского института будущего", доктора экономических наук Адриана Прокипа.

"Ну, собственно, этот CBAM, этот механизм углеродной корректировки он предусматривает дополнительное вложение пошлиной, отдельных групп товаров, в зависимости от того, сколько углерода было эмитировано в процессе производства этих товаров", - пояснил Прокип.

Он добавил, что CBAM касается ключевых экспортных позиций Украины - металлургии, цемента, удобрений и электроэнергии. И именно в ЕС направлена наибольшая доля украинского экспорта.

"В условиях, когда Украина в войне, и украинская экономика, и без того страдает, вопрос - насколько оправдано введение в отношении Украины CBAM на фоне намерений и стремлений, и заявлений о поддержке Украины и украинской экономики во время войны", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина имеет объективные основания для смягчения или отсрочки действия CBAM. В частности, из-за структуры энергетического баланса:

"75% украинской электроэнергии - это углеродно-нейтральная электроэнергия. То есть атомные электростанции, крупные гидроэлектростанции, солнце, ветер, малые гидроэлектростанции. Эта генерация обеспечивает 75% производства электроэнергии в Украине", - напомнил Прокип.

Однако даже этот факт не может быть учтен из-за технических ограничений:

"Компенсировать эти выбросы тем, что у нас есть, например, большая доля возобновляемого энергосектора, мы не можем. Потому что, скажем так, несмотря на то, что мы имплементировали механизм гарантии происхождения электроэнергии, мы пока его не можем применить", - отметил эксперт.

Причина - Украина еще не завершила полное объединение рынков электроэнергии с ЕС (market coupling), однако ключ к решениям - в руках правительства, напомнил Прокип.

"Для решения Европейской комиссии надо, чтобы кто-то ее об этом попросил, видимо, это должно быть правительство", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас растет давление на Кабмин со стороны бизнес-ассоциаций и общественных организаций, чтобы запустить процесс обращения в Еврокомиссию.

"Представители Минприроды сообщали, что вроде бы будет для Украины эта отсрочка по CBAM, но официальных заявлений со стороны Евросоюза пока еще не было", - отмечает Прокип.