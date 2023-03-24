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Правительство хочет выделить 1 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров намерен выделить 1 млрд гривен из бюджета на расширение строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

По его словам, на повестке дня правительства есть ряд важных решений в сфере логистики и развития оборонной инфраструктуры.

Так, Кабмин планирует утвердить постановление о расширении строительства фортификационных сооружений.

"На соответствующую программу есть почти 1 млрд гривен в бюджете. Областные военные администрации вовлечены в процесс вместе с Министерством обороны и нашими военными. Результатом будет усиление обороноспособности и безопасности нашей страны", - сказал Шыигаль.

Напомним, украинские военные создали несколько мощных оборонительных рубежей вокруг столицы и Киевской области.

Кроме того, бойцы начали строить фортификационные сооружения на границе с непризнанным Приднестровьем.

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Денис Шмыгаль