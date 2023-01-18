RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство поручило создать рабочую группу для расследования падения вертолета в Броварах

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров поручил создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах 18 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС образовать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах. В состав группы войдут и.о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств", - написал он.

Кроме этого, Шмыгаль отметил, что на месте трагедии работают все службы, чтобы пошагово и детально выяснить причины падения вертолета.

Премьер-министр добавил, что расследование займет некоторое время, поэтому людей призывают избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов.

Напомним, на борту вертолета, упавшего в Броварах, находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли. СБУ рассматривает три версии падения вертолета.

Поисково-спасательные работы уже завершены. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших, из них одного ребенка.

Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БроварыДенис Шмыгаль