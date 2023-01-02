Правительство Британии не успевает отменить законодательство ЕС до конца 2023 года

Как сообщается, правительство Британии взяло на себя обязательство до конца декабря изъять из британского законодательства около четырех тысяч законов, разработанных в ЕС. Министры должны будут решить, какие они хотят сохранить, какие отменить, а какие изменить.

Однако, отмечается, что из-за масштаба работы в правительстве все чаще считают этот крайний термин нереальным. По внутренним оценкам для этого тысячам чиновников придется поручить исключительно пересмотр законодательства полный рабочий день.

Высокопоставленный источник в правительстве Британии сообщил изданию, что правительству "неизбежно" придется отказаться от своих планов, когда вопрос законодательства будет рассматриваться Палатой лордов в феврале.

По его словам, если цель состоит в том, чтобы пересмотреть все эти нормы должным образом, а не просто вырезать и вставить их в законодательство Великобритании, то правительству понадобится больше времени.

Однако этот шаг, вероятно, возмутит евроскептически настроенных депутатов Консервативной партии, считающих, что законодательство имеет решающее значение для демонстрации того, что правительство реализует выгоды от выхода из ЕС.

Риши Сунак во время предвыборной кампании летом обещал "пересмотреть или отменить" законодательство ЕС в течение своих первых 100 дней в должности премьер-министра.

В Министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии заявили, что процесс пересмотра, отмены и реформирования сохраненного законодательства ЕС продолжается, и "никаких планов по изменению крайнего срока для любых правительственных ведомств нет".