Уруський про скандальне фото: жодних контактів з Кадировим не мав

Він зазначив, що фото, де Уруський знаходиться поруч з Кадировим, було зроблено під час церемонії відкриття військово-технічної виставки IDEX 2021 в Абу-Дабі.

"Розміщення керівників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в час і після церемонії не мав і не збираюся мати) ніяких контактів з главою делегації РФ, яким є Р. Кадиров", - заявив Уруський.

Він додав, що українська делегація звернула увагу організаторів заходу про неприйнятність подібних ситуацій у майбутньому. Однак "шарахатися" від представників країни-агресора він не буде.

"Також не вважаю можливим "шарахатися" від ні представників країни-агресора, ні якої-небудь іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку і слабкість української сторони", - зазначив віце-прем'єр.