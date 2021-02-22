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Уруський про скандальне фото: жодних контактів з Кадировим не мав

Автор: Ігор Литвиненко

Віце-прем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що не мав жодних контактів з президентом Чечні Рамзаном Кадировим на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах. Під час відкриття він виявився поруч з Кадировим згідно з протоколом держави-організатора.

Про це Уруський написав у Facebook.

Він зазначив, що фото, де Уруський знаходиться поруч з Кадировим, було зроблено під час церемонії відкриття військово-технічної виставки IDEX 2021 в Абу-Дабі.

"Розміщення керівників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в час і після церемонії не мав і не збираюся мати) ніяких контактів з главою делегації РФ, яким є Р. Кадиров", - заявив Уруський.

Він додав, що українська делегація звернула увагу організаторів заходу про неприйнятність подібних ситуацій у майбутньому. Однак "шарахатися" від представників країни-агресора він не буде.

"Також не вважаю можливим "шарахатися" від ні представників країни-агресора, ні якої-небудь іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку і слабкість української сторони", - зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував на своїй сторінці в Facebook фото, де поряд з Уруським знаходиться Кадиров. Прем'єр попросив терміново пояснити ситуацію Уруського.

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