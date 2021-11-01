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Уруський написав заяву про відставку

Автор: Марія Кучерявець

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення. Він йде у відставку за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

За його словами, відповідний документ міністр подав до Апарату Верховної ради.

"Віце-прем’єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної ради про звільнення за власним бажанням", - написав Мельничук.

Зазначимо, як раніше розповіли РБК-Україна два поінформованих співрозмовників у "Слузі народу", Олега Уруського хочуть замінити Павлом Рябікіним, який зараз очолює Держмитницю.

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