Уруський написав заяву про відставку

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення. Він йде у відставку за власним бажанням.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.
За його словами, відповідний документ міністр подав до Апарату Верховної ради.
"Віце-прем’єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної ради про звільнення за власним бажанням", - написав Мельничук.
Зазначимо, як раніше розповіли РБК-Україна два поінформованих співрозмовників у "Слузі народу", Олега Уруського хочуть замінити Павлом Рябікіним, який зараз очолює Держмитницю.