RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Уругваї дозволили прищеплювати від коронавірусу дітей від п'яти років

Автор: Артур Родивилов

Експертна рада з вакцин Уругваю рекомендувала почати прищеплювати від коронавірусу дітей від п'яти до 11 років. Вакцинація не матиме обов'язковий характер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на МОЗ Уругваю.

Раніше в Уругваї від коронавірусу прищеплювали повнолітніх і підлітків старше 12 років.

Неповнолітніх будуть прищеплювати препаратом американської фірми Pfizer і її німецького партнера BioNTech.

За даними МОЗ, до теперішнього моменту в Уругваї повністю щеплені 74,54% населення. Всього в країні живуть 3,5 млн осіб. З початку пандемії в Республіці коронавірусом заразилися 398 тис.осіб, померли 6 115.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація