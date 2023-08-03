Урожай в Украине может быть больше прошлогоднего, несмотря на меньшие площади

В 2022 году урожай, по оценке УЗА, составил 73,8 млн т зерновых и масличных.

"Увеличение прогноза урожая этого года вызвано благоприятными погодными условиями и лучшей урожайностью культур, чем ожидалось, хотя засеянные площади меньше по сравнению с прошлым годом на 2,2 млн га",- говорится в сообщении.

Экспорт из Украины при этих условиях в новом сезоне 2023/2024 потенциально может составить почти 48 млн т. В прошлом сезоне (который закончился 30 июня 2023 г.) по оценке УЗА экспорт достиг 58 млн т. Выручка Украины от экспорта зерновых, масличных и масла достигла за прошлый маркетинговый год составила около 20 млрд долларов

Зерновой коридор

Напомним, в период с августа 2022 по июль 2023 действовала Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы. В июле Россия вышла из соглашения.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны.

В то же время, в НБУ предполагают, что ограничения со стороны ЕС к экспорту сельхозпродукции "будут действовать до 15 сентября и не будут продлены".

По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".