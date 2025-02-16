Урожай под угрозой. Каким культурам больше всего вредит теплая и бесснежная зима

Каким культурам вредит теплая зима

По словам ученой, погодные изменения во время зимовки растений создают наибольшую опасность тем сельскохозяйственным культурам, которые легко выходят из состояния вынужденного покоя и быстро теряют свою зимо- и морозостойкость под влиянием оттепелей.

"Это озимые культуры (пшеница озимая, ячмень озимый, рапс озимый), многолетние травы, плодовые и ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, черешня, малина, клубника, абрикос, персик, нектарин и т.д.). Кроме того, отсутствие снежного покрова на посевах озимых и многолетних трав увеличивает риск вымерзания в случае резкого похолодания, и, наоборот, высокая температура зимой может вызвать преждевременное пробуждение почек и дальнейшее повреждение заморозками фруктовых деревьев", - говорит Балян.

В то же время добавим, что пока прогноз погоды не предусматривает снижение температуры воздуха до таких отметок, которые могут навредить озимым культурам и плодовым деревьям.

"Картофель, как растение умеренного климата, может быстро вырождаться в таких условиях (которые наблюдаются сейчас, - Ред.). Отсутствие морозов зимой не уничтожает зимующих вредителей и возбудителей болезней картофеля, что приведет к увеличению пораженности болезнями и вредителями", - объясняет эксперт.

Также недостаточно длительный период зимнего покоя может уменьшить урожайность винограда, малины, черной смородины и голубики.

Как теплая зима влияет на сельское хозяйство

Балян отмечает, что бесснежные зимы могут вызвать недостаток влажности в почве весной. Кроме этого, из-за отсутствия промерзания почвы вредители и патогены теперь могут выживать в большем количестве, что в будущем приведет к появлению новых болезней.

Значительное потепление также спровоцирует смещение ареола выращивания определенных растений. Например, виноградники с юга "подвинутся" в центр и север. Уже сейчас в Винницкой, Житомирской и Киевской областях есть успешный опыт выращивания плантаций этой культуры. А бахчевые культуры, в частности арбуз и дыня постепенно расширяют свои площади до северных и западных границ Украины.

По словам ученой, изменение климата позволит вскоре в Украине выращивать ряд экзотических культур: спаржу, артишок, батат, имбирь, куркуму, некоторые цитрусовые, экзотическую альтернативу картофеля - ямс, а еще бамии, сафлору, сорго, кориандр, нут, чечевицу.

"Об исчезновении некоторых культур пока говорить рано, но если и в дальнейшем сохранится такая тенденция в повышении температуры, изменении количества и распределения осадков, а также увеличении частоты экстремальных погодных явлений, это может создать неблагоприятные условия для выращивания озимых зерновых культур, рапса, плодовых, ягодных культур и т.д., что потребует украинских аграриев адаптироваться и пересматривать традиционные подходы к земледелию", - говорит Балян.