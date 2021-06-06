Рівня часів холодної війни: Німеччина звинувачує РФ у підвищенні активності розвідки

Глава Федерального відомства із захисту Конституції ФРН (служба контррозвідки) Томас Хальденванг заявив, що активність російської розвідки в Німеччині значно підвищилася. За його словами, вона досягла рівня часів холодної війни.

Про це пише газета Welt am Sonntag.

"Досягнутий за цей час рівень був знайомий нам досі тільки з часів холодної війни", - зазначив Хальденванг.

Глава служби контррозвідки ФРН підкреслив, що російські агенти намагаються "встановити контакт у середовищі осіб, що приймають політичні рішення" в Німеччині.