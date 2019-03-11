Рівень захворюваності кором в Україні продовжує знижуватися

За минулий тиждень на кір захворіли 2,2 тис. людей

На прошлой неделе корью в Украине заболели 2 235 человек - 1 052 взрослых и 1 183 ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения Украины (Минздрав).

Как отмечается, в период с 28 декабря 2018 года до 8 марта 2019 года корью в Украине заболело 28 686 человек - 12 799 взрослых и 15 877 детей.

Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 4 201 человек: 1 377 взрослых и 2 824 детей), Винницкой (2 541: 1 100 взрослых и 1 441 ребенок), Ровенской (2 428: 857 взрослых и 1 571 ребенок), Хмельницкой (2 187: 1 152 взрослых и 1 035 детей) областях и г. Киев (2 526 человек: 1 421 взрослые и 1 105 детей).

Также сообщается, что с начала года от осложнений кори умерли 10 человек.

Напомним, неделей ранее корью заболели 2 524 человека, из них 1 230 взрослых и 1 312 детей. Тогда Минздрав отмечал снижение заболеваемости.

РБК-Украина писало, что в течение февраля 11 848 жителей Винницкой области сделали прививку КПК (против кори, паротита и краснухи).